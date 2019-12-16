Devler Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu

Şampiyonlar Ligi'ndeki son 16 turu eşleşmeleri belli oldu. İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde düzenlenen kura çekiminde Hamit Altıntop dea yer aldı.

"HAMİT ALTINTOP: "İSTANBUL'A BEKLİYORUZ"

Kura çekiminde yer alan Hamit Altıntop, "Son 16'ya kalan tüm takımları tebrik ederim. 2005'ten çok güzel bideneyimimiz var. Milan - Liverpool final unutulmazdı. UEFA Kupası Finali düzenlendik, birçok organizasyon yaptık. 2019-2020 Şampiyonlar Ligi Finali'ni sabırsızlıkla bekliyoruz." şeklinde konuşma yaptı.

İŞTE EŞLEŞMELER

Borussia Dortmund - Paris Saint Germain

Real Madrid - Manchester City

Atalanta - Valencia

Atletico Madrid - Liverpool

Chelsea - Bayern Münih

Lyon - Juventus

Tottenham - Leipzig

Napoli - Barcelona

SON 16 TURU MAÇLARI NE ZAMAN?

Son 16'da ilk maçlar 18-19-25-26 Şubat'ta, rövanşları ise 10-11-17-18 Mart'ta oynanacak.

ÇEYREK FİNAL VE YARI FİNAL

Çeyrek final maçları 7-8 Nisan, rövanşları 14-15 Nisan'da oynanacak. Yarı finaller 28-29 Nisan, rövanşları 5-6 Mayıs'ta olacak.

FİNAL MAÇI İSTANBUL'DA

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin finali, 30 Mayıs Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.