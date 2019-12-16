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Devler Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu

Avrupa'nın kulüp düzeyinde en büyük organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu.

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Şampiyonlar Ligi'ndeki son 16 turu eşleşmeleri belli oldu. İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde düzenlenen kura çekiminde Hamit Altıntop dea yer aldı.
 
"HAMİT ALTINTOP: "İSTANBUL'A BEKLİYORUZ"
 
Kura çekiminde yer alan Hamit Altıntop, "Son 16'ya kalan tüm takımları tebrik ederim. 2005'ten çok güzel bideneyimimiz var. Milan - Liverpool final unutulmazdı. UEFA Kupası Finali düzenlendik, birçok organizasyon yaptık. 2019-2020 Şampiyonlar Ligi Finali'ni sabırsızlıkla bekliyoruz." şeklinde konuşma yaptı.
 
İŞTE EŞLEŞMELER
 
Borussia Dortmund - Paris Saint Germain
Real Madrid - Manchester City
Atalanta - Valencia
Atletico Madrid - Liverpool
Chelsea - Bayern Münih 
Lyon - Juventus
Tottenham - Leipzig
Napoli - Barcelona 
 
SON 16 TURU MAÇLARI NE ZAMAN?
 
Son 16'da ilk maçlar 18-19-25-26 Şubat'ta, rövanşları ise 10-11-17-18 Mart'ta oynanacak.
 
ÇEYREK FİNAL VE YARI FİNAL
 
Çeyrek final maçları 7-8 Nisan, rövanşları 14-15 Nisan'da oynanacak. Yarı finaller 28-29 Nisan, rövanşları 5-6 Mayıs'ta olacak.
 
FİNAL MAÇI İSTANBUL'DA
 
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin finali, 30 Mayıs Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

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