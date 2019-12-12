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Devler Ligi’nde son 16’ya kalan takımlar belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde bu akşam oynanan maçların ardından son 16 turuna kalan takımlar belli oldu.

  • İHA
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UEFA Şampiyonlar Ligi’nde bu akşam oynanan maçların ardından grup karşılaşmaları tamamlandı ve üst tura yükselen takımlar netleşti. Türkiye’yi temsil eden Galatasaray, Fransa deplasmanında Paris Saint-Germain’i 5-0 mağlup olarak A Grubu’nu son sırada tamamladı ve Avrupa veda etti. Gruplarını lider tamamlayan takımların seri başı olarak katılacağı 2019-2020 Şampiyonlar Ligi son 16 turu kura çekimi 16 Aralık’ta yapılacak.
 
  Son 16 turuna kalan takımlar şöyle:
  A Grubu: Paris Saint-Germain, Real Madrid
  B Grubu: Bayern Münih, Tottenham
  C Grubu: Manchester City, Atalanta
  D Grubu: Juventus, Atletico Madrid
  E Grubu: Liverpool, Napoli
  F Grubu: Barcelona, Borussia Dortmund
  G Grubu: Leipzig, Olimpik Lyon
  H Grubu: Valencia, Chelsea
 
Seri başı takımlar: "Paris Saint-Germain, Liverpool, Manchester City, Barcelona, Valencia, Bayern Münih, RB Leipzig, Juventus."
 
Öte yandan yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek 8 takım ise şöyle:
 
"Club Brugge, Olimpiakos, Shakhtar Donetsk, Bayer Leverkusen, Salzburg, Inter, Benfica, Ajax."  

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