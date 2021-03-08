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Spor

Devler Ligi'nde son 8'e kalanlar belli oluyor

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçları yarın başlayacak.

AA08 Mart 2021 Pazartesi 10:48 - Güncelleme: 08 Mart 2021 Pazartesi 10:48
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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında çeyrek finale yükselen takımlar, 9-10 ve 16-17 Mart tarihlerindeki karşılaşmaların ardından belli olacak.

Yarın Borussia Dortmund ile Sevilla arasında oynanacak mücadeleyi, Türk hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Tamamı TSİ 23.00'te başlayacak son 16 turu rövanş maçlarının programı ve ilk karşılaşmaların skorları şöyle:

Yarın:

Borussia Dortmund (Almanya) - Sevilla (İspanya) (3-2)

Juventus (İtalya) - Porto (Portekiz) (1-2)

10 Mart Çarşamba:

Liverpool (İngiltere) - Leipzig (Almanya) (2-0)

Paris Saint-Germain (Fransa) - Barcelona (İspanya) (4-1)

16 Mart Salı:

Real Madrid (İspanya) - Atalanta (İtalya) (1-0)

Manchester City (İngiltere) - Borussia Mönchengladbach (Almanya) (2-0)

17 Mart Çarşamba:

Chelsea (İngiltere) - Atletico Madrid (İspanya) (1-0)

Bayern Münih (Almanya) - Lazio (İtalya) (4-1)

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