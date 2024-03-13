Devler Ligi'nde son çeyrek finalistler bugün belli olacak

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunda heyecan son iki maçla tamamlanıyor.
Atletico Madrid, 1-0 kaybettiği ilk maçın rövanşında sahasında Inter'i konuk edecek. İki takım arasındaki mücadele saat 23.00'te başlayacak ve EXXEN'den yayınlanacak.
Muhtemel 11'ler
Atletico Madrid: Oblak; Lino, Hermoso, Gabriel, Witsel, Marcos Llorente; Barrios, Koke, De Paul; Morata, Griezmann/Depay
Inter: Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Hakan Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Martinez
DORTMUND - PSV
Şampiyonlar Ligi son 16 turunda gecenin diğer karşılaşmasında ise Borussia Dortmund, sahasında PSV Eindhoven'ı ağırlayacak.
Signal Iduna Park'ta oynanacak mücadele saat 23.00'te başlayacak ve EXXEN ile TV 8,5'tan canlı yayınlanacak.
İki takım arasındaki Hollanda'daki ilk maç 1-1 sona ermişti.
Muhtemel 11'ler
Borussia Dortmund: Kobel; Ryerson, Süle, Hummels, Maatsen; Sabitzer, Emre Can; Malen, Brandt, Sancho, Füllkrug
PSV Eindhoven: Benitez; Teze, Schouten, Boscagli, Dest; Veerman, Tillman, Mauro Junior; Bakayoko, De Jong, Lozano