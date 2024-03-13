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Spor

Devler Ligi'nde son çeyrek finalistler bugün belli olacak

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu bugün oynanacak maçlarla tamamlanacak ve son çeyrek finalistler belli olacak.

13 Mart 2024 Çarşamba 14:07 - Güncelleme:
Devler Ligi'nde son çeyrek finalistler bugün belli olacak
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunda heyecan son iki maçla tamamlanıyor.

Atletico Madrid, 1-0 kaybettiği ilk maçın rövanşında sahasında Inter'i konuk edecek. İki takım arasındaki mücadele saat 23.00'te başlayacak ve EXXEN'den yayınlanacak.

Muhtemel 11'ler

Atletico Madrid: Oblak; Lino, Hermoso, Gabriel, Witsel, Marcos Llorente; Barrios, Koke, De Paul; Morata, Griezmann/Depay

Inter: Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Hakan Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Martinez

DORTMUND - PSV

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda gecenin diğer karşılaşmasında ise Borussia Dortmund, sahasında PSV Eindhoven'ı ağırlayacak.

Signal Iduna Park'ta oynanacak mücadele saat 23.00'te başlayacak ve EXXEN ile TV 8,5'tan canlı yayınlanacak.

İki takım arasındaki Hollanda'daki ilk maç 1-1 sona ermişti.

Muhtemel 11'ler

Borussia Dortmund: Kobel; Ryerson, Süle, Hummels, Maatsen; Sabitzer, Emre Can; Malen, Brandt, Sancho, Füllkrug

PSV Eindhoven: Benitez; Teze, Schouten, Boscagli, Dest; Veerman, Tillman, Mauro Junior; Bakayoko, De Jong, Lozano

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