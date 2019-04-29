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Devler Ligi'nde yarı final heyecanı başlıyor

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı yarın başlıyor.

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İlk yarı final maçında yarın İngiltere ekibi Tottenham, Hollanda  temsilcisi Ajax'ı Tottenham Hotspur Stadı'nda konuk edecek.
 
Yarı finalin diğer ayağında ise 1 Mayıs Çarşamba günü İspanya'nın  Barcelona takımı, Camp Nou Stadı'nda İngiltere'nin Liverpool ekibini ağırlayacak.
 
İki karşılaşma da TSİ 22.00'de başlayacak ve beIN Sports kanallarından  naklen yayınlanacak.
 
Müsabakaların rövanşları, 7-8 Mayıs'ta oynanacak ve finale yükselecek  takımlar belli olacak.
 
(AA)
 

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