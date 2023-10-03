MANCHESTER UNITED İLE 7. RANDEVU

Manchester United ile Galatasaray bugüne kadar resmi maçlarda 6 kez rakip oldu. Sarı- Kırmızılılar 1 kez galip ayrılırken, İngiliz ekibi de 2 kez kazandı. 3 karşılaşma berabere sona erdi. Aslan'ın 4 golüne, Manchester 8 golle karşılık verdi. İki takım son resmi maçını 20 Kasım 2012'de İstanbul'da oynadı ve Galatasaray 1-0 kazandı. Cim Bom'un United deplasmanında ise galibiyeti yok.

309 MAÇTA 111 ZAFER

Galatasaray, Avrupa kupalarında bugüne kadar 309 kez oynadı. Aslan, 111 defa sahadan galip ayrılırken, 115 kez de rakiplerine mağlup oldu. 83 karşılaşmada ise kazanan taraf çıkmadı. Cim Bom, rakip fileleri 415 kez havalandırırken, kalesinde ise 455 gol gördü.

MUHTEMEL 11'LER

Manchester United

Andre Onana, Diogo Dalot, Raphael Varane, Victor Lindelöf. Sofyan Amrabat, Casemiro, Mason Mount, Antony, Bruno Fernandes, Marcus Rashford, Rasmus Höjlund

Galatasaray

Fernando Muslera, Sacha Boey, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Angelino, Kaan Ayhan, Lucas Torreira, Tete, Kerem Aktürkoğlu, Wilfried Zaha, Mauro Icardi

