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Spor

Devler tribünden takip edecek! Avrupa'nın gözü Sacha Boey'nin üzerinde

Geçen sezon Galatasaray'ın şampiyonluğunda kilit rol oynayan Sacha Boey bu sezona da harika bir giriş yaptı ve Avrupa'nın devlerinin dikkatini üzerine çekti. 23 yaşındaki Fransız stoperi, Machester United ile oynanacak Şampiyonlar Ligi maçında Premier Lig ekiplerinin temsilcileri tribünden takip edecek. İşte detaylar...

Takvim29 Eylül 2023 Cuma 10:12 - Güncelleme:
Devler tribünden takip edecek! Avrupa'nın gözü Sacha Boey'nin üzerinde
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Galatasaray'da her geçen gün performansı yükselen Sacha Boey, yönetimin ve teknik heyetin yüzünü güldürmeye devam ediyor.

YÖNETİM 20 MİLYON EURO İSTİYOR

Yönetim, Bournemouth'un 12 milyon euro'luk teklifini kabul etmedi. Fransız sağ bek, gösterdiği performansla fiyatını 20 milyon euro'ya çıkardı.

12 MİLYON EURO'LUK TEKLİF GELDİ

Nicolo Zaniolo ve Yunus Akgün'ü satın alma opsiyonuyla İngiltere'ye kiralık gönderen Galatasaray, Sacha Boey için de Premier Lig ekibi Bournemouth'tan 12 milyon euro'luk teklif almıştı. Ancak bu rakam yeterli bulunmadığı için satışa izin verilmedi. Fransız sağ bek, performansıyla yönetimi haklı çıkardı. Bu sezona da formda başlayan ve haftalardır takımın en iyisi olan Sacha Boey'a 20 milyon Euro üzerinde değer biçiliyor. Fransa A Milli Takımı yetkilileri tarafından Şampiyonlar Ligi performansı takip edilen 23 yaşındaki oyuncu, Kopenhag'a attığı golle dikkatleri üzerine çekti. Genç sağ bek, haftaya Old Trafford'da Manchester United karşısında vitrine çıkacak.

GÖZLER ÜZERİNDE

Sacha Boey, sergilediği performansla da Avrupa devlerini peşine taktı. Her geçen gün değerini daha da artıran Fransız sağ bek, sarı-kırmızılıların Manchester United'la oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçında ise gözlem altına alınacak.

DEVLER İZLEYECEK

Başta Arsenal ve Juventus olmak üzere birçok Avrupa kulübünün yetkilileri, Sacha Boey'yi tribünden takip edecek.

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