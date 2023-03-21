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Spor

Devler Victor Osimhen için karşı karşıya geldi

Paris Saint-Germain ve Manchester United'ın Napoli'nin yıldız golcüsü Victor Osimhen için karşı karşıya geldiği belirtildi.

21 Mart 2023 Salı 18:02 - Güncelleme:
Devler Victor Osimhen için karşı karşıya geldi
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Paris Saint-Germain, Victor Osimhen için görüşmelere başladı ancak transfer, Napoli'nin istediği yüksek bonservis nedeniyle tıkandı.

footmercato'da yer alan habere göre; Paris Saint-Germain Strateji Danışmanı Luis Campos, Napoli ve Osimhen'in menajeriyle temasa geçti. Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis, Osimhen için 150 milyon euro istediğini belirtti.

FFP, PSG'Yİ KISITLIYOR

Finansal Fair Play kıskacında olan PSG, 150 milyon euro'luk bonservisi ödeyebilecek kapasitede olsa da bu ücreti ödeyebilecek kapasitesi olsa da kuralların kıskacı altında.

MANU, 150 MİLYONU ÖDEMEK İÇİN İSTEKLİ

PSG'nin elini zorlaştıran diğer faktör ise Osimhen için devrede olan Manchester United'ın bu ücreti ödemeye istekli olması...

OSIMHEN, BAŞROL OLMAK İSTİYOR

Napoli'yi şampiyonluğa götüren Osimhen ise Manchester United'daki yeni yapılanma ve en öndeki yıldız olma durumundan ötürü teklife sıcak. PSG'de ise Mbappe, Neymar ve Messi olması nedeniyle ancak 4. oyuncu olma fikrine soğuk bakıyor.

29 MAÇTA 30 GOLE ETKİ!

2020 yazında Lille'den Napoli'ye 75 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan 24 yaşındaki Nijeryalı golcü, bu sezon 29 resmi maçta 25 gol atıp 5 asist yaptı.

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