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Spor

Devler yine karşı karşıya! Nino için ocak harekatı...

Fenerbahçe ve Galatasaray bir transfer için daha yarışa giriyor. Galatasaray Nelsson'u satması durumunda Nino'ya teklif yapacak. Fenerbahçe'nin ise ocak ayında kesin olarak bir stoper takviyesi yapacak. Ocak ayı transfer dönemi sıcak geçecek Süper Lig'de Nino'nun hangi takımı seçeceği merak konusu oldu.

Fanatik17 Kasım 2022 Perşembe 09:40 - Güncelleme:
Devler yine karşı karşıya! Nino için ocak harekatı...
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Sezon başında Victor Nelsson için Galatasaray 'ın kapısını çalan ve bonuslarla 15 milyon Euro teklif eden Sevilla, o günlerde operasyonu bitiremediğine pişman. Müthiş bir sezon geçiren 24 yaşındaki savunmacı, Katar'da Danimarka Milli Takımı'yla yıldızını daha da parlatmaya çalışacak. Sevilla'nın teklifine o günlerde "Evet" diyen Nelsson'u zor da olsa ikna eden ve kontratında iyileştirmeye giden Sarı-Kırmızılılar, bu kez masada bir hayli terleyecek gibi görünüyor.

SEVİLLA TEKLİFİNİ ARTTIRACAK

Çünkü İspanyollar, genç futbolcuyla görüşmelere yeniden başladı. Ayrıca Sevilla'nın bu defa 20 milyon Euro'luk bir teklif yapacağı, Galatasaray'ın talep ettiği 25 milyon Euro'ya çıkılmasının da mümkün olduğu belirtiliyor. Ligin başında Nelsson'a 20 milyon Euro ve üzeri teklifler için söz veren Galatasaray Yönetimi, bu defa teklifi kabul etmek zorunda.

NİNO TEKRAR GÜNDEMDE

Galatasaray'da stoper operasyonu başlıyor... Victor Nelsson ile Sevilla arasındaki aşk yeniden alevlenince, Sarı-Kırmızılılar şimdiden önlem almaya karar verdi. Bu doğrultuda yaz döneminde Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Brezilyalı stoper tekrar radara girdi. Fenerbahçe 'nin de transfer listesinde yer alan 25 yaşındaki savunmacı, artık Avrupa'da oynamak istediğini hem kaptanı olduğu Fluminense'ye hem de menajerlik şirketine bildirmiş durumda.

NELSSON'DAN GELEN PARA NİNO'YA GİDECEK

Sarı-Kırmızılılar'ın Nelsson'un satışından beklediği rakam ise 25 milyon Euro civarında. Dolayısıyla bu paranın bir bölümü, Nino'nun transferinde kullanılabilir. Genç yaşında kaptanlık pazubandı takan ve 6 kez Brezilya Milli Takımı'nın formasını giyen Nino, 1.88'lik boyu ve güçlü fiziğiyle dikkat çekiyor. Şu ana kadar kulüpler düzeyinde 225 maça çıkan, kolay kolay sakatlanmayan Nino'nun, Avrupa futboluna uyum sağlaması durumunda, tıpkı Nelsson gibi 1-2 sezon içerisinde Galatasaray'a çok daha büyük paralar kazandırabileceği tahmin ediliyor.

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