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Spor

Devleri geride bıraktı! Galatasaray Avrupa'nın zirvesinde

Oynadığı futbol ile rakiplerine şans tanımayan Galatasaray'ın deneyimli teknik direktörüü Okan Buruk istatistiklerde de takımını üst sıralara taşıdı ve bir alanda devleri geride bıraktı. Sarı kırmızılı ekip Avrupa'nın zirvesine yerleşti. İşte detaylar...

Fanatik9 Ekim 2023 Pazartesi 09:41 - Güncelleme:
Devleri geride bıraktı! Galatasaray Avrupa'nın zirvesinde
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, geçen sezondan bu yana takımı yenilmesi zor bir kulüp haline getirdi. Neredeyse tüm maçlarda rakibini domine eden Aslan, Buruk yönetiminde çıktığı 55 karşılaşmada 2.47 puan ortalaması tutturdu. Buruk, bu sezon ise 16 maçta 13 kez kazanıp, 3 beraberlik elde etti ve 2.63 puan ortalamasına ulaştı. 49 yaşındaki çalıştırıcı, son oynanan iki maçta da taktiksel zekasını konuşturdu.

UZUN SAATLER MAÇ İZLİYOR

Buruk, hem Manchester United hem Antalyaspor karşılaşmasında kilidin açılmasında büyük rol oynadı. Bu doğrultuda başarılı hocanın, iki karşılaşma için de özel analizler yaptığı ve teknik ekibiyle uzun saatler boyunca rakiplerinin maçlarını izlediği bilgisine ulaşıldı.

HAMLELERİ TAKDİRİ HAK ETTİ

Buruk, ayrıca sadece taktik analiz değil iki maçta yaptığı rotasyonlarla da ön plana çıktı. Özellikle United mücadelesinde Torreira'nın partneri olarak Kaan Ayhan'ın başlaması, Kırmızı Şeytanlar'ın planını bozdu. Her iki maçta da ikinci yarıda yapılan değişiklikler galibiyeti getirdi. Kısacası Buruk, tam anlamıyla rakiplerini hem sahada hem de taktiksel anlamda alt etmeyi başardı.

DEPLASMAN KRALI!

Okan Buruk'un bu özverisi sonrasında 2022-2023 sezonundan bu yana Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük liginde dış sahada en fazla kalesini gole kapatan takım da Cim Bom oldu. Sarı-Kırmızılılar, söz konusu süreçten beri tam 13 kez kalesini gole kapattı. Ayrıca İtalya'dan Juventus ile Lazio, İngiltere'den Arsenal, Sarı-Kırmızılılar ile zirveyi paylaşan takımlar oldu.

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