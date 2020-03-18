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Spor

Lazio ve Glasgow Rangers, Ekuban için harekete geçti

Süper Lig'in 3. haftasında sol ayak tarak kemiği kırılan ve yaklaşık 2 buçuk ay sahalardan uzak kalan Caleb Ekuban formasına kavuşmasının ardından kısa kısa süreler almış ancak fazla etkili olamamıştı.

18 Mart 2020 Çarşamba 09:22 - Güncelleme: 18 Mart 2020 Çarşamba 09:24
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Ganalı oyuncu çıktığı son 6 karşılaşmada ise uçuşa geçti! 2 gol, 3 asistlik performans sergileyen 25 yaşındaki forvet, İtalyan ekibi Lazio ile İskoç devi Glasgow Rangers'ı peşine taktı.

1 MİLYON EUROYA ALINDI

İki Avrupa ekibi de Ekuban'ın performansını sezon sonuna kadar takip edecek. Hatırlanacağı üzere önceki sezon 200 bin Euro'ya kiralanan başarılı oyuncu için sezon başında İngiliz temsilcisi Leeds United'a 1 milyon Euro bonservis bedeli ödenmişti.

Yıldız oyuncu bu sezon çıktığı 25 maçta 8 kez ağları sarsarken, 6 da gol pası verdi. Rize ve Gaziantep filelerini havalandıran Ganalı oyuncu, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Yeni Malatya sınavlarında da asist yaptı.

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