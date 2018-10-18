Devlerin başı ağrıyacak

SÜPER Lig’de uzun yıllardır şampiyonluk yarışını domine eden 4 Büyükler’in sezon sonunda sözleşmesi bitecek oyuncuları nedeniyle başı çok ağrıyacak. Fenerbahçe’de 12, Galatasaray’da 10, Trabzonspor’da 8, Beşiktaş’ta da 7 olmak üzere toplam 37 futbolcunun anlaşmaları sona erecek. 4 Büyükler, bu oyuncularla devam etmek isterse önemli miktarda para ayırmak durumunda kalacak.

Fener’in sezon başında kadrosuna kiralık olarak kattığı Benzia ve Ayew’in, Beşiktaş’ın kiraladığı Adem Ljajic’in satın alma opsiyonu bulunuyor. Sarı-Lacivertliler, 5’i yerli, 5’i de yabancı olmak üzere sezon sonu 10 oyuncu ile masaya oturacak. Kartal, 4 yerli, 3 yabancı, Bordo-Mavililer ise 4 yerli, 4 yabancı, Galatasaray ise 6 yerli, 4 yabancı ile pazarlık yapacak.

Sözleşmeleri bitenlerden Beşiktaş’ın 3, Kanarya’nın 2, CimBom’un 2, Trabzon’un da en az 3 futbolcusuyla yeni sezonda devam etmeyeceği ifade ediliyor.