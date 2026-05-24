Victor Osimhen için Avrupa devlerinin ilgisi bitmiyor. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek her fırsatta Nijeryalı yıldızı satmayı düşünmediklerini ifade etse de Avrupa basınında çıkan transfer haberleri hız kesmeden devam ediyor. Son olarak Fransız devi Paris Saint-Germain'in Osimhen'i transfer listesine aldığı öne sürüldü. Avrupa basınında yer alan haberlere göre Paris Saint-Germain Teknik Direktörü Luis Enrique, hücum hattına daha fiziksel ve direkt oynayabilen bir santrfor eklemek istiyor. Bu doğrultuda Osimhen'in ismi Fransız ekibinin gündeminde üst sıralarda yer alıyor.

75 MİLYON EURO ARTACAK

Haberde, PSG'nin özellikle Şampiyonlar Ligi'nde kritik maçlarda klasik bir "9 numara" eksikliği yaşadığı ve Osimhen'in hız, hava hakimiyeti ile baskılı oyun yapısının bu profile uyduğu belirtildi. Fransız ekibi, daha önce belirlediği 75 milyon euroluk bütçede artış yapacak. Şu ana kadar resmi teklif yapılmadığı aktarıldı. Osimhen'e yalnızca PSG değil, Chelsea, Barcelona ve Real Madrid gibi Avrupa devlerinin de ilgisinin sürdüğü belirtildi. Özellikle Premier Lig ve La Liga ekiplerinin yıldız golcünün durumunu yakından takip ettiği ifade edildi.

VICTOR AYRILMAYI DÜŞÜNMÜYOR

Galatasaray cephesi ise yıldız oyuncuyu takımın yeni projesinin merkezine koymuş durumda. Sarı-kırmızılı yönetimin, bonservisiyle kadroya katılan Osimhen'i yeni sezonun en önemli parçası olarak gördüğü ve kolay kolay masaya oturmayı düşünmediği öğrenildi. Bir diğer iddiaya göre; Sarı-Kırmızılılar, Osimhen için en az 120 milyon euro bekliyor. Bu rakam önerilirse transfer için masaya oturulacak. Nijerya basını da yıldız futbolcunun kariyerine Galatasaray'da devam etmek istediğini yazdı.