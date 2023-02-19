Devlerin Zaniolo planı şimdiden başladı! Sahaya çıkmadan...

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 11 ili etkileyen deprem felaketi esnasında Galatasaray için Türkiye'ye gelen Nicolo Zaniolo sessiz sedasız Sarı-Kırmızılılar'a imza atmıştı.

KÂRIN YÜZDE 20'Sİ...

Mario Jardel'den (17.05 milyon Euro) sonra Türkiye'nin en pahalı transferi olan İtalyan futbolcu için KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Nicolo Zaniolo ve kulübü A.S.Roma S.r.l.ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, Futbolcunun eski kulübüne 15 Kasım 2023 tarihinden başlamak üzere 5 sezona yayılmış eşit taksitte, 15.000.000 EUR kesin transfer bedeli ödenecektir. Futbolcunun ileride bir başka kulübe satılması durumunda, elde edilecek kesin transfer bedeli kârının %20'si A.S. Roma S.r.l.'ye ödenecektir."

ROMA'YLA HAZIRLIK MAÇI OYNANACAK

"Futbolcu ile 2022-2023 sezonundan başlayarak 4.5 sezon için sözleşme imzalanmıştır. Buna göre, Futbolcumuza 2022-2023 sezonu için net 900.000 EUR, diğer sezonlar için net 2.750.000 EUR sezonluk maaş ödenecektir. Ayrıca A.S. Roma S.r.l. ile tüm gelirleri depremzedelere bağışlanmak üzere 2023 yılı içerisinde hazırlık müsabakası düzenlenmesi konusunda anlaşmaya varılmıştır." denildi.

DEPREMDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Galatasaray, Zaniolo transferini Türkiye'yi yasa boğan yıkıcı deprem gündemi sebebiyle duygusal bir videoyla duyurmuştu. Genç yıldızın transferinin gündemde olduğu günlerde Zaniolo'nun gol attığı bir videoyu kişisel sosyal medya hesabından paylaşarak "Erdenn abi naptınn senn " notunu düşen 17 yaşındaki Muhammed Emin Özkan depremde yaşamını yitirmişti.

'BİRLİKTE ESKİSİNDEN GÜÇLÜ OLALIM'

Muhammed Emin ve Türk halkını unutmayan Zaniolo yaptığı açıklamada, "Muhammed için çok üzüntülüyüm. Ve de tüm Türk halkı için. Destek için ben yardımımı yaptım. Hepimiz katkıda bulunalım ve birlikte eskisinden daha güçlü olalım " ifadelerini kullanmıştı.

MUHAMMED'İN ANISINA 17 NUMARALI FORMA

17 yaşındaki Muhammed'in anısına 17 numaralı formayı sırtına geçiren Zaniolo ardından Nef Stadyumu'ndaki yardım çalışmalarına katıldı. Galatasaray'ın yeni transferi ayrıca deprem için 400 bin TL yardımda bulundu.

YAZIN RESMİ TEKLİFLE GELECEKLER

Aslan'ın flaş transferi Nicolo Zaniolo, daha Galatasaray formasıyla sahaya çıkmadan büyük prim yaptı! Sarı-Kırmızılı kulübün 5 yıl vadeli 15 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı 23 yaşındaki İtalyan yıldızın transferi, Çizme'de hâlâ gündemde. Roma'nın ezeli rakiplerine satmak istemediği Zaniolo, Galatasaray'a attığı imzanın ardından tekrar İtalyan devlerinin gözdesi haline geldi. Özellikle Milan ve Inter kulüplerinin, genç futbolcu için şimdiden transfer planları yaptığı ileri sürüldü. İtalyan spor gazetelerinde yer alan iddiaya göre, iki kulüp de önümüzdeki yaz döneminde Galatasaray'a resmi teklif yapmaya hazırlanıyor.

PARAYI PEŞİN YATIRACAKLAR

Galatasaray ile imzaladığı sözleşmede 35 milyon Euro'ya serbest kalma maddesi bulunan Zaniolo için hem Milan'ın hem de Inter'in bu parayı ödemeyi kabul ettiği belirtiliyor. Operasyon tam da iddia edildiği gibi gerçekleşirse, Galatasaray hem İtalyan futbolcudan sahada yararlanacak hem de sadece 4 aylık süreçte 20 milyon Euro gibi büyük bir kâr elde edecek.Üstelik Serie Akulüplerinin bu parayı peşin olarak Galatasaray'ın hesabına yatırması gerekiyor. Ancak Sarı-Kırmızılılar, Roma'ya senelik 3 milyon Euro'luk taksitlerle ödeme yapmaya devam edecek.