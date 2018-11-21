Devlet Bahçeli Roma - Real Madrid maçına gitmeyecek
Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda oynanacak Roma-Real Madrid maçına davet edilen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yoğun siyasi gündemi nedeniyle organizasyona katılamayacağı öğrenildi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda oynanacak Roma-Real Madrid maçına davet edildi.
Edinilen bilgiye göre, Roma Kulübü Sportif Direktörü Monchi, Türk oyuncu Cengiz Ünder'in menajeri Bayram Tutumlu aracılığıyla MHP liderini 27 Kasım Salı günü İtalya'nın başkenti Roma'da oynanacak Roma-Real Madrid karşılaşması için davette bulundu.
Bahçeli'nin ise maçı izlemek istediği ancak yoğun siyasi gündemi nedeniyle katılamayacağı öğrenildi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.