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Devre arası Fenerbahçe'ye ilaç oldu

Sarı-Lacivertliler, devre arasında kadrosunda yaşadığı değişimin yansımalarını görmeye başladı.

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Beşiktaş derbisinden 3-0’dan 3-3’ü yakalayan F.Bahçe benzer bir geri dönüşü bu hafta da evinde Çaykur Rizespor karşısında yaşadı. 2-1 geriye düştüğü maçı 3-2 kazanmayı bilen Sarı-Lacivertliler, devre arasında kadrosunda yaşadığı değişimin yansımalarını görmeye başladı. Moses, Sadık, Serdar, Zajc ve Tolgay transferleri etkisini gösterirken, bu 5 oyuncudan 4'ü ligin ikinci yarısında geçen 7 haftada gol atmayı başardı. Skora katkı sağlayamayan tek isim olan Tolgay da gösterdiği performansla beğeni topladı.
 
Güneş

Güney Kore´ye Türk ''MUHAFIZ''ı

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