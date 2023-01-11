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Spor

Devre arası transfer dönemi yarın başlıyor

Spor Toto Süper Lig'de devre arası transfer dönemi 12 Ocak (yarın) itibariyle başlayacak. Takımlar 8 Şubat gecesine kadar yeni transferlerini TFF'ye bildirebilecek.

AA11 Ocak 2023 Çarşamba 09:09 - Güncelleme:
Devre arası transfer dönemi yarın başlıyor
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Futbolda "ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi yarın başlayacak.

Kadrosunu güçlendirmek isteyen ve şampiyonluk yarışında bir adın önde girmek isteyen Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor, Başakşehir ve Adana Demirspor çalışmalarına hız kazandırmış durumda. Yapılacak takviyeler ile birlikte takımların son halleri şekillenmiş olacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun daha önce aldığı karara göre yarın başlayacak ara transfer dönemi 8 Şubat Çarşamba günü tamamlanacak.

2022-2023 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi 17 Haziran'da başlayıp 8 Eylül'de tamamlanmıştı.

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