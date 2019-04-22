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Devre arasında Burak Yılmaz'a büyük tepki

Süper Lig'de oynanan Demir Grup Sivasspor - Beşiktaş maçının ilk yarısının son düdüğünün ardından iki takım da soyunma odasına yönelirken Burak Yılmaz'ın kafasına yabancı madde atıldı.

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Burak Yılmaz, soyunma odasına giderken başına aldığı madde nedeniyle tünelin girişinde yerde kaldı.

Golcü oyuncu, bir süre buz tedavisi gördükten sonra soyunma odasına götürüldü. Burak Yılmaz'ın kafasında herhangi bir yarılma veya kanama olmadığı öğrenildi.

BEŞİKTAŞLI YÖNETİCİLER SOYUNMA ODASINA GİTTİ

Beşiktaş yöneticileri Ahmet Kavalcı ile Ahmet Ürkmezgil, soyunma odasına giderken Burak Yılmaz'ın son durumunu öğrendiler.

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