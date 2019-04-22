Devre arasında Burak Yılmaz'a büyük tepki

Burak Yılmaz, soyunma odasına giderken başına aldığı madde nedeniyle tünelin girişinde yerde kaldı.

Golcü oyuncu, bir süre buz tedavisi gördükten sonra soyunma odasına götürüldü. Burak Yılmaz'ın kafasında herhangi bir yarılma veya kanama olmadığı öğrenildi.

BEŞİKTAŞLI YÖNETİCİLER SOYUNMA ODASINA GİTTİ

Beşiktaş yöneticileri Ahmet Kavalcı ile Ahmet Ürkmezgil, soyunma odasına giderken Burak Yılmaz'ın son durumunu öğrendiler.