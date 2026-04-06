  • Devre arasında imzayı atmıştı! Youssef En-Nesyri için veda kararı
Spor

Devre arasında imzayı atmıştı! Youssef En-Nesyri için veda kararı

Ara transfer döneminden Fenerbahçe'den ayrılıp Suudi ekibi Al-Ittihad'a imza atan Faslı golcü Youssef En-Nesyri için sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Al-Ittihad, performansı beklentilerin altında kalan yıldız oyuncuyla yolları ayırma kararı aldı. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ6 Nisan 2026 Pazartesi 17:05 - Güncelleme:
Fenerbahçe'den ara transfer döneminde ayrılan ve Suudi Arabistan'dan Al-Ittihad'e giden Youssef En-Nesyri için sürpriz bir gelişme gündeme geldi.

AYRILIK KARARI

Al-Ittihad, Karim Benzema'nın ayrılığın ardından kadroya katılan ve 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki futbolcu ile yollarını ayırmak istiyor.

KULÜBÜ İKNA EDEMEDİ

Suudi Arabistan'dan Okaz'da yer alan habere göre, Youssef En-Nesyri, performansıyla Al-Ittihad yönetimini ikna edemedi.

"YERİNE YETENEKLİ BİR FORVET"

Okaz'da yer alan haberde, "Youssef En-Nesyri'nin performansı kulüp yetkililerini ikna etmedi. Kulüp, bu nedenle Faslı futbolcunun yerine yetenekli bir forvet transfer etmeyi planlıyor." denildi.

PERFORMANSI

Youssef En-Nesyri, devre arasında Fenerbahçe'den transfer olduğu Al-Ittihad'de 10 maçta 4 gol attı ve 1 asist yaptı.

