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Juventus'tan ayrılması beklenen Merih Demiral'ı Milan, Arsenal ve Atletico Madrid istiyor

Juventus'un Türk stoperi Merih Demiral, kulübünde fazla forma şansı bulamamasına rağmen transfer gündeminin gözde isimleri arasına girmeyi başardı.

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Özellikle A Milli Futbol Takımımız'da gösterdiği performans ile parmak ısırtan genç futbolcu birçok Avrupa devini peşine taktı.

Milli Takımın EURO 2020'de 8 maçta yalnızca 3 gol yemesinde Çağlar Söyüncü ile birlikte aslan payına sahip olan Merih Demiral, ocak ayı transfer döneminde paylaşılamıyor.

İtalyan basınındaki haberlere göre, aynı bölgedeki De Ligt'in cezalı olduğu dönemde bile forma şansı bulamayan Merih Demiral oynayabileceği bir takıma gitmek istiyor.

3 DEV PEŞİNDE

Merih Demiral'ın transferdeki durumunu yakından takip eden kulüpler Milan, Arsenal ve Atletico Madrid olarak göze çarpıyor.

EN YAKIN ATLETİCO MADRİD!

İspanyol devi Atletico Madrid, Merih Demiral'ın transferinde rakiplerine göre bir adım önde bulunuyor.

Atletico Madrid, Merih Demiral'ı yaz transfer döneminde de kadrosuna katmak için yoğun çaba sarfetmiş ancak genç yıldız adayı Juventus'u tercih etmişti.

DIEGO COSTA İLE YAKA PAÇA!

2019 Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda Atletico Madrid ile Juventus'un karşı karşıya geldiği maça Diego Costa - Merih Demiral gerginliği damga vurmuştu.

(Sabah)

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