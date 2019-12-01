‘Devre arasında takviye olacak’

Sarı-Lacivertli yönetici, “Sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla başladık. Şu ana kadar tam olarak istediğimiz yerde olmasak da yarışın içindeyiz. Ocak’ta Teknik Direktör Ersun Yanal’ın raporu doğrultusunda transferler olabilir. Hangi mevkiye takviye olacağı rapora bağlı” dedi.