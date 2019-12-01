‘Devre arasında takviye olacak’
Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy, devre arasında takıma 1-2 takviye yapmaya çalışacaklarını söyledi.
- Star Spor
Sarı-Lacivertli yönetici, “Sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla başladık. Şu ana kadar tam olarak istediğimiz yerde olmasak da yarışın içindeyiz. Ocak’ta Teknik Direktör Ersun Yanal’ın raporu doğrultusunda transferler olabilir. Hangi mevkiye takviye olacağı rapora bağlı” dedi.
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