DGSK Başkanı'ndan TFF'ye ziyaret!

Dünya Gençlik ve Spor Konfederasyonu (DGSK) Başkanı Türker Aygündüz, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Riva Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen görüşmede dünyada Türk sporunu gelişimi konusunda atılması gereken adımlara ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Ziyaretin sonunda TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, DGSK Başkanı Türker Aygündüz'e A Millî Takım forması takdim ederken, Aygündüz de Hacıosmanoğlu'na bir plaket hediye etti.