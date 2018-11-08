Di Francesco ve Monchi'den Cengiz Ünder'e uyarı

Geçtiğimiz sezon Roma’da oynadığı 32 maçta 8 gol 2 asistlik performansıyla dikkat çeken ve uyum sürecinde takıma yaptığı katkıyla gelecek için umut vaad eden Cengiz Ünder, bu sezon da üzerine koymaya devam ederken, yıldız futbolcunun son günlerde kendisi hakkında yapılan transfer haberlerinden bir hayli etkilendiği öğrenildi.

İLK UYARI MONCHİ'DEN

Barcelona, Tottenham ve M.City’nin yakından takip ettiği iddia edilen Cengiz Ünder’in bu süreçten olumsuz yönde etkilendiği belirtilirken Sportif Direktör Monchi ve Di Francesco’nun milli futbolcuyla bir araya geldiği ifade edildi. Kafa karışıklığı nedeniyle antrenmanlarda ve maçlarda eski havasından uzak kaldığı hissedilen Cengiz Ünder’i uyaran Monchi’nin, yıldız futbolcuya ‘Senin yeteneklerini ve potansiyelini iyi biliyoruz. Saha içerisinde kendini futbola verdiğinde gerçekten takıma büyük katkıların oluyor ama yapılan transfer haberleri seni çok etkiledi, son günlerde istediğimiz Cengiz’den uzaksın’ dediği öğrenildi.

ROBİN OLSEN CENGİZ ÜNDER'E YARDIM EDİYOR

Di Francesco’yla da sık sık konuşan Cengiz Ünder’in hocasından bir takım uyarılar aldığı bildirilirken, genç teknik adamın oyuncusuna ‘Barcelona, City, Tottenham haberleri senin aklını karıştırmışa benziyor, evet yeteneklisin ve bizim için önemlisin fakat böyle giderse takımda başka genç oyunculara yani Kluivert, Coric, Zaniolo gibi futbolculara şans vermek zorunda kalacağım’ sözlerini sarfettiği belirtildi. Cengiz Ünder’i profesyonellik anlamında yukarılara çekmek isteyen Roma’nın, oyuncuyu İsveçli kaleci Robin Olsen’e emanet ettiği öğrenilirken, deneyimli kalecinin de Cengiz’le birebir ilgilendiği anlaşıldı.

(Diriliş Postası)