İSTANBUL 30°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Ağustos 2024 Perşembe / 3 Safer 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,5113
  • EURO
    36,7984
  • ALTIN
    2566.07
  • BIST100
    10024.3
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Di Maria için çarpıcı açıklama: Manchester United'dan nefret ediyor
Spor

Di Maria için çarpıcı açıklama: Manchester United'dan nefret ediyor

Di Maria'nın PSG'den arkadaşı Marcin Bulka, Arjantinli oyuncunun eski takımı Manchester United'dan nefret ettiğini açıkladı.

8 Ağustos 2024 Perşembe 00:57 - Güncelleme:
Di Maria için çarpıcı açıklama: Manchester United'dan nefret ediyor
ABONE OL

Di Maria'nın PSG'den arkadaşı Marcin Bulka, Arjantinli oyuncunun eski takımı Manchester United'dan nefret ettiğini söyledi.

Bulka yaptığı açıklamada, "Di Maria, Manchester United'dan nefret ediyor. Onlarla ilgili tek iyi bir anısı yok. MANU maçını TV'den izlediğimizde bize kanalı değiştirmemizi söylerdi. O takımı görmeye dayanamıyor." ifadelerini kullandı.

Di Maria, 2015 yılında Real Madrid'den 75 milyon euro bonservis bedeliyle Manchester United'a transfer olmuştu. Arjantinli oyuncu, bu transferden bir yıl sonra da 63 milyon euroya PSG'ye gitmişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.