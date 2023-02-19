Di Maria transferinde Galatasaray'a güçlü rakipler! La Liga devleri...

Galatasaray'ın hedefindeki isim olan Angel Di Maria'ya iki İspanyol devi talip oldu.

Juventus ile sözleşmesi sezon sonu bitecek Arjantinli yıldız, İtalya kariyerini sonlandırmayı düşünüyor.

Tuttomercatoweb'in haberine göre, sezon sonunda serbest kalacak Di Maria'yı, Barcelona ve Atletico Madrid bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katmayı planlıyor.

Haberde, 35 yaşındaki oyuncunun kariyerini alt yapısından yetiştiği Rosario Central'da sonlandırmak istediği belirtirken Arjantin'e dönmeden önce iki sezon daha üst seviyede oynamak istediği ifade edildi.

Di Maria'nın ismi geçtiğimiz günlerde Galatasaray ile anıldı. Ancak oyuncunun ara transfer döneminde Juventus'tan ayrılıp, Galatasaray'a katılmayı düşünmediği belirtildi. İtalya'daki kariyeri ne kadar zor bir dönemden geçse de yıldız oyuncunun sezonu Juventus'ta tamamlamayı istediği söylendi.