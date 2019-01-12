Di Marzio, Roma'nın Ozan Kabak'ın manejeriyle görüştüğünü iddia etti
İTALYAN gazeteci Di Marzio’nun haberine göre, Roma kulübü dün Ozan Kabak’ın menajeriyle bir araya gelerek transfer görüşmesi yaptı.
Ancak 18 yaşındaki stoperin devre arasında ayrılmayacağı daha önce açıklanmıştı. İtalyan ekibinin sezon sonu için pazarlık yaptığı öğrenildi. Öte yandan yönetim de genç futbolcunun mukavelesini yenileyerek 7.5 milyon euroluk serbest kalma maddesini kaldırmayı planlıyor.
(Akşam)
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