Dia Saba bu sezon 4. golünü attı

DG Sivasspor'un İsrailli futbolcusu Dia Saba, Medipol Başakşehir ile oynanan müsabakada attığı gollerle bu sezonki gol sayısını 4'e yükselti.

Süper Lig'in 9. haftasında Medipol Başakşehir ile deplasmanda karşılaşan Sivasspor'da takımın 2 golü de İsrailli futbolcu Dia Saba'dan geldi. Maçın 45 ve 85. dakikasında topla buluşan Saba, yaptığı vuruşlarla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

29 yaşındaki futbolcu bu sezonki gol sayısını da 4'e çıkardı. Saba, 4 golün 1'ini UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde kaydetti.

Müsabakaya 11'de başlayan Dia Saba 85 dakika sahada kaldı.