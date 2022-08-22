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Spor

Dia Saba, Sivasspor'a transferini açıkladı

Adı bir süredir Sivasspor ile anılan ve en son Al-Nasr forması giyen Dia Saba, kırmızı-beyazlı kulüple prensipte anlaştı ve sosyal medya hesabından 'geliyorum' mesajını paylaştı.

IHA22 Ağustos 2022 Pazartesi 13:06 - Güncelleme:
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UEFA Avrupa Ligi ve Süper Lig'de mücadele eden Sivasspor'da, transfer hareketliliği sürüyor.

Dia Saba ve Tosin Kehinde transferlerini büyük ölçüde tamamlayan kırmızı-beyazlılar, iki ismi de Sivas'a bekliyordu. Bu doğrultuda ilk adım Dia Saba'dan geldi. Yıldız oyuncu, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla yola çıktığını duyurdu.

Ailesi ile beraber uçakta fotoğraflarını paylaşan 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Dia Saba, paylaşımına; "Sivasspor taraftarlarından binlerce mesaj. Tamam arkadaşlar. Geliyorum. Yakında görüşürüz" notunu ekledi.

Diğer yandan Dia Saba geçtiğimiz hafta eşi ile birlikte Sivas'a gelmiş ve eşinin isteği doğrultusunda transferden vazgeçmişti.

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