Dia Saba'dan Fenerbahçe açıklaması

Sivasspor'un sezon başında kadrosuna kattığı başarılı orta saha oyuncusu Dia Saba, Avrupa maçlarındaki başarıları ve pazartesi günü oynayacakları Fenerbahçe maçıyla ilgili açıklamalarda bulundu. İlk olarak UEFA Avrupa Konferans Ligi G grubunu lider olarak tamamlayarak son 16 turuna kalmalarını değerlendiren Dia Saba, "Bu konuda çok mutluyuz. Grup maçlarını birinci sırada tamamladık ve bir sonraki aşamaya geçtik. Bunu yaptığımız için tabi ki çok mutluyuz ama artık ligde hazırlanmamız gereken şeyler üzerinde duracağız" diye konuştu.

Spor Toto Süper Lig'de pazartesi günü deplasmanda oynayacakları Fenerbahçe maçının zor geçeceğini söyleyen Saba, "Fenerbahçe çok iyi bir takım. Biz de orada elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Kendi futbolumuzu ortaya koymaya gideceğiz ve çok iyi bir maç ortaya çıkacak" ifadelerini kullandı.

"TAKIMA UYUM SAĞLADIM"

Geride kalan periyotta kendi adına iyi işler çıkarttığını düşündüğünü belirten Saba şunları söyledi:

"Takımımıza katkıda bulunduğumu düşünüyorum. Buraya hızlı adapte oldum. Takım arkadaşlarımın, teknik ekibin desteği ile takıma hemen uyum sağladım. Takım için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum gol atarak, asistler yaparak. Arkadaşlarımın desteğiyle de güzel işler başarıyoruz. Baktığımız zaman ligdeki konumumuz çok iyi değil. Bunun için de önümüzdeki maça çok iyi hazırlanıp, o maçta bir şeyler yapmak istiyoruz."

"SÜPER LİG'İN KALİTESİ ÇOK YÜKSEK"

Spor Toto Süper Lig iyi ve zor bir lig olduğunu belirten Saba, "Süper Lig benim için yeni bir tecrübe. İlk defa bir Avrupa Ligi'nde oynuyorum diyebilirim. Süper Lig'in kalitesi çok yüksek ve rekabetçi bir lig. Burada yeni tecrübeler kazanıyorum. Bu ligde güzel işler yapacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.