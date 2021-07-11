İSTANBUL 30°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Temmuz 2021 Pazar / 1 ZilHicce 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,6577
  • EURO
    10,2916
  • ALTIN
    504.177
  • BIST100
    1378.28
Spor

Diabate Göztepe'ye dönüyor

Göztepe geçen sezon Trabzonspor'dan kiraladığı Diabate'yi yeniden kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

DHA11 Temmuz 2021 Pazar 13:24 - Güncelleme: 11 Temmuz 2021 Pazar 13:24
ABONE OL

Transfer sezonunda Arslanagic, Kahraman ve Şefik ile sözleşme imzalayan Süper Lig temsilcisi Göztepe, daha önce yollarını ayırdığını açıkladığı Fousseni Diabate'yi tekrar kadrosuna dahil etme kararı aldı.

Sarı-kırmızılıların, teknik direktör Ünal Karaman'ın isteği doğrultusunda geçen sezon kiralık olarak oynattığı Malili futbolcuya teklif götürdüğü, Diabate'nin de yeniden Göztepe'de oynamaya sıcak baktığı vurgulandı.

Göztepe'nin, geride kalan sezonun 2'nci yarısında Trabzonspor'dan kadrosuna dahil ettiği 25 yaşındaki futbolcu, 18 Süper Lig maçında sarı-kırmızılı formayı terletti. Diabate, 1093 dakika sahada kalırken 3 kez ağları sarstı, 3 de asist yaptı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.