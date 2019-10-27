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Diaby hazır, Burak yetişmedi

Kartal’da 7 sakattan sadece Malili oyuncudan iyi haber gelirken, Dorukhan ve Burak yok. Gökhan ve Ruiz’in durumu ise maç saatinde belli olacak.

  • Star Spor
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SÜPER Lig’de bugün Galatasaray’la hayati bir derbiye çıkacak olan Beşiktaş’ta eksikler can sıkıyor. Siyah-Beyazlılar’da uzun süreli sakatlığı bulunan Dorukhan ve Burak Yılmaz bugün kesin olarak oynamayacak. Bu iki oyuncu dışında sakatlığı süren diğer 5 isimden sadece Diaby’den iyi haber geldi. Önceki gün takımla birlikte idmana çıkan Malili kanat oyuncusu Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın görev vermesi durumunda Galatasaray’a karşı görev yapacak. Son idmanda takımla çalışan Gökhan ve Ruiz’in durumları maç saatinde kesinlik kazanacak. N’Koudou ve Douglas’ın ise geniş kadroda olacağı ancak forma giymelerinin zor olduğu öğrenildi

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