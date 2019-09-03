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Diaby joker olacak

Kartal’ın hocası Avcı, dün İstanbul’a gelen 28 yaşındaki Abdoulay Diaby’ye sağ kanatta görev verecek. Malili yıldız, gerek duyulması durumunda hem sol kanat hem de forvet olarak da kullanılacak.

  • Star Spor
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SEZONA teknik direktör değişikliği yaparak giren Beşiktaş, transferin son gününde hücum hattına Abdoulay Diaby’yi alarak bir takviye daha yaptı. Siyah-Beyazlılar, Quaresma ile yollarını ayırdıktan sonra Abdullah Avcı’nın raporu doğrultusunda Portekiz ekibi Sporting Lizbon’da forma giyen Fransız asıllı Malili futbolcuyu satın alma opsiyonuyla bir yıllığına kiraladı. Dün öğle saatlerinde İstanbul’a gelen 28 yaşındaki Diaby, teknik direktör Abdullah Avcı’nın jokeri olacak.

108 MAÇTA 36 GOL, 20 ASİSTLE OYNADI

Siyah-Beyazlı teknik adam, Diaby’yi asıl mevkisi olan sağ kanatta kullanmayı planlıyor. Avcı, gerek duyulması durumunda Malili oyuncuyu joker olarak hem sol kanat hem de forvet olarak da kullanacak. 21 Mayıs 1991 doğumlu Diaby, futbola Fransız ekibi Sedan’ın altyapısında başladı, 2013’te Lille’e katıldı. İki sezon Mouscron’da oynadıktan sonra Club Brugge’e transfer oldu. 2018’de ise Sporting’e gitti. Brugge’de 108 maça 36 gol, 20 asist, Sporting’de ise 47 karşılaşmada 7 gol, 8 asistlik katkı sağladı.

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