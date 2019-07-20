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Diagne, 4 milyon euro farkla S. Arabistan'ın yolunu tutacak

G.Saray, birkaç gündür transfer pazarlığı yaptığı Al Nassr ile Diagne için anlaşmak üzere... Transfer her an resmiyete dökülebilir. Geçen sezon Kasımpaşa'dan 10 milyon euroya transfer olan Senegalli golcü, 4 milyon euro farkla Arabistan'ın yolunu tutacak.

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Galatasaray'da Mbaye Diagne bilinmezliği nihayet çözülüyor. Sarı-Kırmızılılar birkaç gündür pazarlık halinde olduğu Suudi Arabistan takımı Al Nassr ile Diagne için anlaşmaya vardı.  Sarı-kırmızılılar, 18 milyon Euro'dan açtığı pazarlıkta 14 milyon Euro'ya kadar indi ve sonunda anlaşma sağlandı. Transferin resmiyete dökülmesi bekleniyor.
 
Galatasaray geçtiğimiz sezonun devre arasında Kasımpaşa'dan transfer ettiği Senegalli golcüye 10+3 milyon Euro ödemişti. Cimbom 10 milyon Euro bonservis, 3 milyon da prim vermişti.
 
MENTAL AÇIDAN SIKINTILARI VAR
 
Sarı-kırmızılı takımda Teknik Direktör Fatih Terim, geçen sezon mental açıdan sorunlar yaşayan Mbaye Diagne ile çalışmak istemediği için yönetim yıldız golcüyü gönderme kararı aldı.
 
46 MAÇTA 42 GOLÜ VAR
 
Mbaye Diagne Kasımpaşa ve Galatasaray formalarıyla Süper Lig'de 46 maçta görev aldı. Bu maçlarda 42 gole imza attı.  (Takvim)

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