Diagne adapte olamadı

ARA transferde Kasımpaşa’dan alınan Diagne’nin performansı beklentinin altında kalırken, menajeri Claudio Druetta, önemli açıklamalarda bulundu. Druetta, Senegalli golcünün kariyerinde daha önce Galatasaray gibi büyük bir takımda forma giymediğini vurgulayarak, “İlk kez kendisinden çok şeyler beklenen bir takıma geldi. Trabzonspor maçında golünü attı, Benfica karşısında ilk Avrupa deneyimini yaşadı, son Kasımpaşa sınavında ise bana göre iyiydi ve elinden geleni yaptı. Diagne şu anda alışma döneminde, kendisine biraz daha zaman tanınmalı. Bana ‘Trezeguet’siz oynayamıyor’ gibi yorumlarda bulunuyorlar ama böyle bir şey kesinlikle söz konusu değil. Takımda Belhanda, Feghouli, Onyekuru ve diğer arkadaşlarına alışacak, bunun için dediğim gibi sadece biraz sabır gerekiyor” dedi.