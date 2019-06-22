Diagne Al Nassr ile anlaştı
Galatasaray’ın golcüsü Diagne, Suudi Arabistan'ın Al Nassr kulübüyle anlaştı.
Golcü futbolcu Diagne, Suudi Arabistan Ligi'nde geçtiğimiz sezon şampiyon olan Al Nassr ile yıllık 4 milyon euro'dan 3 yıllık anlaşmaya vardı.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, özellikle son zamanlardaki tavırları, sosyal medya paylaşımları nedeniyle Diagne için gelen tekliflerin değerlendirilmesini istedi. Diagne ise Al Nassr ile anlaştı.
Diagne'nin menajeri ise Galatasaray yöneticilerini arayarak ' Biz anlaştık kulüplerin anlaşmasını bekleyeceğiz. Diagne kariyerine Arabistan'da devam edecek' dedi"
(Futbol Arena)
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