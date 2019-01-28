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Diagne, Aslan olmak istiyor

Cuma gecesi sosyal medyadan yaptığı Galatasaray paylaşımları ile taraftarları heyecanlandıran Diagne'nin gözünün sarı-kırmızılı ekipte olduğu belirtildi.

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Kasımpaşa Başkan Vekili Hilmi Öksüz, "Diagne'nin transferle ilgili herhangi bir bilgim yok. Zaten Galatasaray'ın o kadar parası da yok" ifadelerini kullansa da Senegalli golcünün, sarı-kırmızılı formayı giymek için böyle bir yol izlediği belirtildi.
 
Galatasaray'ın bu transferde son dakika sürprizi yapabileceği belirtiliyor.
 
FORMALI FOTOĞRAF PAYLAŞTI
 
Golcü oyuncu, İnstagram'da önce "Galatasaray, Diagne ile prensipte anlaştı" haberini paylaştı. Ardından bunu silip, Galatasaray forması giydiği bir görsel paylaştı.

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