Diagne attığı 16 golle 6 takımı geride bıraktı
Dün akşam Fenerbahçe'ye 2 gol daha atan Diagne 6 Süper Lig takımını geriden bıraktı.
Spor Toto Süper Lig'de 14. hafta geride kalırken, Kasımpaşa'nın gol makinesi Diagne sezona şimdiden damga vurdu. Henüz 14. haftada 16 gole ulaşan Senegalli futbolcu, Fenerbahçe (14), Çaykur Rizespor ve Göztepe (15), Kayserispor (10), Büyükşehir Belediye Erzurumspor (12), ve Aytemiz Alanyaspor'u (11) tek başına geride bıraktı. Diagne ayrıca ligin diğer ekipleri Akhisarspor, Demir Grup Sivasspor ve Bursaspor'la (16) aynı gole sahip. Bu göz kamaştıran performansına 2 asisti de ekleyen 27 yaşındaki golcü, geçen sezon 12 gol atmış, 2 de gol pası vermişti. Geçtiğimiz günlerde "Türkiye'nin en iyi oyuncusu benim" diyerek iddiasını ortaya koyan Diagne, Çin Süper Ligi ekibi Tianjin Teda'dan 2017 Ocak'ta bedelsiz olarak K.Paşa'ya transfer olmuştu.
(Skorer)
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