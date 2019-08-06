Diagne bağlarını koparıyor
Al Rayyan’a transferi gündemde olan Galatasaray’ın golcüsünün İstanbul’daki evini boşaltmaya başladığı ileri sürüldü. Katar basını, “Diagne’nin bavulları hazır. Gelmek için biletini bile aldı” iddiasında bulundu.
- Star Spor
CİM-BOM’UN göndermek istediği, ancak istediği rakamı verecek bir kulüp bulamadığı için satamadığı Diagne için Katar basınından yeni bir iddia ortaya atıldı. Al Rayyan Kulübü ile anlaştığı yönünde daha önce de haberler çıkan Senegalli golcünün İstanbul’da oturduğu evi boşaltmaya başladığını ve eşyalarını toplayıp bavullarını hazırladığını ileri süren Katar basını, “Diagne biletini bile aldı. Al Rayyan için gelmesi an meselesi” diye yazdı. Al Rayyan’ın Diagne’ye yıllık 6 milyon eruo ödeyeceği ileri sürülürken, Galatasaray’a da bonservis bedeli olarak 14 milyon euro verileceği ifade edildi.
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