Diagne bana lazım

Süper Lig’de yarın deplasmanda Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor’la karşı karşıya gelecek olan Galatasaray’da Mbaye Diagne alarmı yaşanıyor. Benfica’ya elenip Avrupa Ligi defterini kapattıktan sonra lige dönen Cim-Bom’da son Akhisar mücadelesinde gol yollarında sorun yaşaması nedeniyle Fatih Terim, Senegalli forveti, Erzurum’da sahada istiyor.

ERZURUM’DA HERKESE İHTİYAÇ VAR

Aslan’ın hocası, Türkiye Kupası’nda Hatayspor’la deplasmanda oynanan rövanş maçının ardından “Belki yetişebilir” dediği Diagne için İstanbul’a dönünce sağlık ekibi ile bir görüşme yaptığı ve “Erzurumspor maçı şampiyonluk yolunda bizim için hayati önem taşıyor. Rakip ateş hattında olsa da karşılaşma çok zor olacak. Oynayabilecek herkesi orada istiyorum. Diagne’yi yetiştirin” talimatı verdiği ortaya çıktı.

DİGANE KARARI BUGÜN VERİLECEK

90 dakika forma giydiği Benfica mücadelesinde arka adalesinde kanama ve ödem meydana gelen 27 yaşındaki Senegalli golcü, doktor kontrolünde çalışmalarına devam ediyor. Bugün yapılacak kontrollere göre Diagne’nin Erzurumspor kafilesinde olup olmayacağına karar verilecek. Aslan’da 3-1’lik Trabzon maçında 1 gol atan Diagne yetişmezse Erzurum’da Akhisar maçı kahramanı Mitroglou ilk 11’de forma giyecek.