13°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,374
  • 6,1127
  • 222.905
  • 103.266
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Diagne bana lazım

Sarı-Kırmızılılar’ın hocası, Benfica rövanşında sakatlanan 27 yaşındaki forveti, yarın Erzurum’a karşı ilk 11’de oynatmak istiyor. Doktorlar da Diagne’yi zorlu mücadeleye yetiştirmek için yoğun çaba harcıyor. Son durumu ise bugün belli olacak.

  • StarSpor
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Süper Lig’de yarın deplasmanda Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor’la karşı karşıya gelecek olan Galatasaray’da Mbaye Diagne alarmı yaşanıyor. Benfica’ya elenip Avrupa Ligi defterini kapattıktan sonra lige dönen Cim-Bom’da son Akhisar mücadelesinde gol yollarında sorun yaşaması nedeniyle Fatih Terim, Senegalli forveti, Erzurum’da sahada istiyor.

ERZURUM’DA HERKESE İHTİYAÇ VAR

Aslan’ın hocası, Türkiye Kupası’nda Hatayspor’la deplasmanda oynanan rövanş maçının ardından “Belki yetişebilir” dediği Diagne için İstanbul’a dönünce sağlık ekibi ile bir görüşme yaptığı ve “Erzurumspor maçı şampiyonluk yolunda bizim için hayati önem taşıyor. Rakip ateş hattında olsa da karşılaşma çok zor olacak. Oynayabilecek herkesi orada istiyorum. Diagne’yi yetiştirin” talimatı verdiği ortaya çıktı.

DİGANE KARARI BUGÜN VERİLECEK

90 dakika forma giydiği Benfica mücadelesinde arka adalesinde kanama ve ödem meydana gelen 27 yaşındaki Senegalli golcü, doktor kontrolünde çalışmalarına devam ediyor. Bugün yapılacak kontrollere göre Diagne’nin Erzurumspor kafilesinde olup olmayacağına karar verilecek. Aslan’da 3-1’lik Trabzon maçında 1 gol atan Diagne yetişmezse Erzurum’da Akhisar maçı kahramanı Mitroglou ilk 11’de forma giyecek. 

CHP´li Celal Çelik´ten FETÖ itirafı:Kılıçdaroğlu´nun talimatıyla destek verdik

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Askeri helikopter Aziz dede için havalandı

Askeri helikopter Aziz dede için havalandı

Mars'ta yer altı su ağının izleri keşfedildi

Mars'ta yer altı su ağının izleri keşfedildi

39 ilçede asayiş uygulaması

39 ilçede asayiş uygulaması

Başkan Erdoğan Rize'de vatandaşlara hitap etti

Başkan Erdoğan Rize'de vatandaşlara hitap etti

Yıldırım, gençlerle buluşmasında Başkan Erdoğan'ı aradı

Yıldırım, gençlerle buluşmasında Başkan Erdoğan'ı aradı

'İlk 10 dakika içinde öldürdüler'

'İlk 10 dakika içinde öldürdüler'

Bakan Albayrak'tan FİKKO açıklaması

Bakan Albayrak'tan FİKKO açıklaması

FETÖ'cü müdüre cinsel taciz davası

FETÖ'cü müdüre cinsel taciz davası
 

POPÜLER HABERLER

Pakistan Hindistan´ı AMRAAM füzesiyle vurdu

Pakistan Hindistan´ı AMRAAM füzesiyle vurdu

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

ASELSAN’dan Güney Kore’ye 'MUHAFIZ' teslimatı

ASELSAN’dan Güney Kore’ye 'MUHAFIZ' teslimatı

İsveç Kraliyet Ailesi Bu Sarayda Yaşıyor

İsveç Kraliyet Ailesi Bu Sarayda Yaşıyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA