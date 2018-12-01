Son Dakika Haberleri 1

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Diagne: Bu şekilde devam edersem 30 ve üzerinde gol atabileceğimi düşünüyorum

Kasımpaşa'nın Senegalli santrforu Mbaye Diagne, şu an Türkiye'nin en iyi futbolcusu olduğunu ifade etti.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Bu sezon sergilediği performansla dikkati çeken 27 yaşındaki Diagne,  Spor Toto Süper Lig'in ilk 13 haftalık diliminde 14 kez fileleri havalandırarak  en çok gol atan oyuncular sıralamasında açık ara zirvede yer alıyor.

Lacivert-beyazlı ekibin ilk 13 maç sonunda ligde 25 puanla ikinci  sırada yer almasında başrolü oynayan Diagne, Fenerbahçe maçı öncesinde AA  muhabirine açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'de geride kalan bölümde sergilediği performansı  değerlendiren Diagne, "Böyle bir performans göstermeyi bekliyordum. Bunun için  oldukça mutluyum. Attığım goller sadece benim değil takım arkadaşlarımın da  gösterdiği başarı sayesinde geldi. Bu performans benim için sürpriz olmadı. Şu an Türkiye'nin en iyi futbolcusu benim." ifadelerini kullandı.

Bu formunu sürdürerek daha fazla gol atmayı hedeflediğini aktaran  Senegalli milli oyuncu, "Spor Toto Süper Lig'in gol kralı olmak istiyorum. Bu  şekilde devam edersem 30 ve üzerinde gol atabileceğimi düşünüyorum. Asıl hedefim  bu ama takım olarak da başarılı olmalıyız. Önemli olan taraf bu." diye konuştu.

"Fenerbahçe'yi yenmek istiyoruz"

Mbaye Diagne, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında 3 Aralık Pazartesi  günü deplasmanda Fenerbahçe ile yapacakları mücadelede 3 puan kazanmak  istediklerini kaydetti.

Fenerbahçe maçına gayet iyi hazırlandıklarını vurgulayan Diagne,  "Elimizden gelenin en iyisini yaparak Fenerbahçe maçından galibiyet çıkarmaya  çalışacağız. Benim gol atmam çok da önemli değil. Asıl önemli olan şey takım  olarak ihtiyacımız olan 3 puanı kazanmak. Bunu başarmak istiyoruz." şeklinde  görüş belirtti.

"Gol sevincinde King Kong'u taklit ettim"

Mbaye Diagne, lacivert-beyazlı takımın ligin 13. haftasında Evkur Yeni  Malatyaspor'u 3-0 yendiği mücadelede attığı ikinci golün ardından maske takarak  yaptığı sevinçle "King Kong" karakterini taklit ettiğini aktardı.

Gol sevincinde taktığı maskeyi maçtan önce sosyal medya hesabından da  paylaşan Diagne, "Gol sevincini önceden planlamıştım, oldukça sevdiğim King Kong  karakterini taklit ettim. King Kong, hayvanlar alemini yöneten ve oradaki  krallığı sürdüren kişi. Ben de sahayı yönettiğimi göstermek için böyle bir sevinç  gösterisinde bulundum." şeklinde konuştu.

Diagne, Fenerbahçe karşılaşmasında fileleri sarsması halinde farklı  bir gol sevincinde bulunup bulunmayacağı sorusu üzerine şunları kaydetti:

"Bunu şimdi paylaşmayayım ki sürprizi kaçmasın. Hazırlık yapıp  yapmadığımı söylemeyeceğim. Ama şunu ifade edebilirim ki King Kong sevincini  tekrar yapmayacağım. Çünkü bu davranışı sergilersem hakemler yine kart  gösterirler. Şimdi bir şey söylemek istemiyorum, herkese bir sürpriz olsun. Gol  atarsam herkes ne yapacağımı görecek."

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
´Kendi Gök Kubbemiz´in galası yapıldı

´Kendi Gök Kubbemiz´in galası yapıldı

Kampların görüntüleri ortaya çıktı

Kampların görüntüleri ortaya çıktı

Toplum Yararına Program kapsamında kamuda 70 bin kişi işe yerleştirilecek

Toplum Yararına Program kapsamında kamuda 70 bin kişi işe yerleştirilecek

Unutulmaz Beşiktaş-Galatasaray derbileri

Unutulmaz Beşiktaş-Galatasaray derbileri

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA