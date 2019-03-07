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Diagne, Fatih Terim'in gözünden düştü

Diagne’nin Kasımpaşa’daki gol sevinçlerinde taktığı maskenin sırrı ortaya çıktı. Instagram’da fenomen olmak istediği için bu yolu seçen Senegalli’nin, aklının futbolda olmadığı için Terim tarafından silindiği iddia edildi.

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G.SARAY’IN devre arasında 10 milyon euro bonservis bedeliyle Kasımpaşa’dan transfer ettiği Mbaye Diagne hakkında ilginç bir iddia ortaya atıldı. Sarı-Kırmızılılar’da bekleneni henüz veremeyen Senegalli santrforun, teknik direktör Fatih Terim tarafından üstünün çizildiği iddia edildi. Spor yazarı Halil Özer, Turkcell Life+ TV'de Diagne'nin Kasımpaşa'daki gol sevinçlerinde taktığı maskenin hikayesini de anlattı. Özer’e göre Diagne futbolu düşünmüyor.
 
MASKEYİ SAKLIYORLARMIŞ
 
SENEGALLİ golcünün taktığı King Kong maskesiyle ilgili yöneticilerin sürekli uyarılarda bulunduğunu belirten Özer, şunları söyledi: “Kasımpaşa'da Diagne'ye king kong maskesi takıp her maçta sarı kart görme diyorlar. Yine takıyor. Maskeyi saklıyorlar; ya buluyor ya da başka bir yerden alıyor. Neden takıyorsun diye sorunca 'Instagram'da 3 milyon takipçiye ulaşıp çok büyük paralar kazanacağım' diyor. Adamın aklı futbolda değil. Bana göre Fatih Hoca, Benfica maçında Diagne konusunu kafasında bitirdi.”
 
Güneş
 

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