Galatasaray'da satış listesine konulan ve kendisine kulüp aranan Mbaye Diagne yeni sezon hazırlıklarına katılmak için İstanbul'a dönmüştü.

Afrika Kupası'ndan sonra tatile çıkan Diagne'nin Florya'da tesislere gitmesi dikkat çekti.

Instagram hesabından bir video paylaşan Diagne, "Geri döndüm" ifadelerine yer verdi.