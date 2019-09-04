Diagne: Galatasaray'a karşı oynamak garip olacak

Yeni takımında 10 numara giyecek olan Mbaye Diagne, Club Brugge'ün Şampiyonlar Ligi kadrosunda yer aldı. Belçika ekibine transferini değerlendiren Senegalli oyuncu, önemli ifadeler kullandı

"ASLINDA GARİP BİR DURUM"

Mbaye Diagne açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

"Brugge büyük bir kulüp. Şampiyonlar Ligi'nde oynayabilirim. Bu benim kararımdı ve doğru seçimi yaptığımı düşünüyorum. Krepin Diatta ile konuştum, bana burada iyi insanların olduğunu söyledi. Kulübün de bu se zon hiç kaybetmediğini söylediğinde, "Tamam, geliyorum" dedim. Sabah erken kalktım, sağlık kontrolünden geçtim. Türkiye'de 30 gol attım. Umarım burada da insanlara değerli olduğumu gösteririm. Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a karşı oynamak biraz garip olacak çünkü oradan kiralandım. Ama kabul edelim ki futbol böyle bir şey" (Sporx)