Diagne, G.Saray’a karşı 11’de olacak

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GALATASARAY’IN Radamel Falcao transferi sonrası Club Brugge’e kiraladığı , bugünkü karşılaşmaya ilk 11’de. Belçika ekibinin hocası Philippe Clement’in David Okereke ve Lois Openda’nın performansından memnun olmadığı için CimBom’a karşı, Cerle Brugge’e karşılaşmasının son dakikalarında oyuna aldığı 27 yaşındaki Senegalli forveti oynatacağı kaydedildi. Belçika basınında da, Diagne’nin Galatasaray’dan intikam alacağı haberlerinin yer alması dikkat çekti.