Diagne için Rusya'dan teklif var
Spartak Moskova, Mbaye Diagne için Galatasaray'a 9 milyon Euro'luk resmi teklif yaptı. Senegalli golcü Spartak'tan 3.5 milyon Euro talep etti. Rus Kulübü ile Sarı-Kırmızılı takım arasında görüşmeler sürüyor.
- Fanatik
Rusya Ligi ekiplerinden Spartak Moskova, Mbaye Diagne için Galatasaray'a 9 milyon Euro teklif yaptı. Rus Kulübü ile Sarı-Kırmızılı takım arasında görüşmeler sürüyor.
Galatasaray, Diagne için daha yüksek bir teklif gelmezse oyuncu 9 milyon Euro'ya gözden çıkartacak.
Ancak Senegalli golcü ise Spartak'tan 3.5 milyon Euro talep etti. Golcü futbolcu Sarı-Kırmızılı takımdan yıllık 2.4 milyon Euro kazanıyordu.
Rus kulübü kısa süre önce forvetlerinden Ze Luis'i Porto'ya, Luiz Adriano'yu ise Parmeiras'a satmıştı.
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