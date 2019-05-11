Diagne istediği rekora ulaştı

Sarı-kırmızılı ekibin Senegalli futbolcusu, Çaykur Rizespor karşılaşmasında 2 kez fileleri havalandırarak gol sayısını 30'a çıkardı.

Diagne, bu performansıyla Galatasaray'ın eski futbolcusu Bafetimbi Gomis'in 29 gollük rekorunu geliştirdi.

Bafetimbi Gomis, geçen sezon sarı-kırmızılı takımda forma giydiği 33 lig maçında 29 kez topu filelere göndererek, "Süper Lig'de bir sezonda en fazla gol atan yabancı oyuncu" unvanını elde etmişti.

Kasımpaşa'da 20, Galatasaray'da 10 gol

Üst düzey kariyerinin en skorer dönemini geçiren Mbaye Diagne, attığı 30 golün 20'sini Kasımpaşa'da, 10'unu Galatasaray'da buldu.

Senegalli futbolcu, sezona başladığı Kasımpaşa'da görev aldığı 17 lig maçında 20 kez gol sevinci yaşadı. Diagne, Galatasaray'da forma giydiği 11 karşılaşmada ise 10 kez topu filelere gönderme başarısı gösterdi.

Mbaye Diagne, Süper Lig'deki 30 golünün 12'sini penaltıdan kaydetti. Senegalli futbolcu, penaltıdan hem Kasımpaşa'da hem de Galatasaray'da 6 gol üretti.