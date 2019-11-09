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PSG maçının 76.dakikasında takım arkadaşı Vanaken’in elinden topu alarak penaltının başına geçen fakat skoru değiştiremeyen Mbaye Diagne’nin yaptığı bu hareket pahalıya mâl olmuş, teknik direktör Philippe Clement tecrübeli golcüyü kadro dışı bırakma kararı almıştı.

DİAGNE KASIMPAŞA VE GALATASARAY'DA DA AYNI TAVIRLARI SERGİLİYORDU AMA...

Club Brugge taraftarlarının öfke kustuğu Mbaye Diagne’nin Ocak ayında Galatasaray’a geri gönderileceği iddia edilirken, oyuncunun affı konusunda verilecek karar belirsizliğini koruyor. Kasımpaşa’da oynadığı dönemlerde de bu tip hareketlerden kaçınmayan Diagne’nin Galatasaray formasıyla da vukuatları artarak devam etmişti. Ç.Rizespor maçında yine bir penaltı atışı sırasında Sinan Gümüş’ün elinden topu alarak Fatih Terim’in tepkisini çeken Senagalli futbolcu Malatyaspor karşılaşmasında Belhanda ile tartışarak herkesi şaşırtırken, Diagne’nin sosyal medya paylaşımlarının yanı sıra şampiyonluk kutlamalarına katılmaması ise bardağı taşıran son damla olmuştu.

DİAGNE FATİH TERİM'İ ÇOK ARAR

Fatih Terim’le beraber 22 maça çıkan Diagne’nin sergilediği tavırlar başarılı teknik adam tarafından her şartta idare edilirken, Clement’in ilk krizde oyuncuyu kadro dışı bırakması Terim hakkında “Hoca onu iyi idare etti, Diagne bütün teknik direktörleri Fatih Terim gibi zannetti galiba, ilk problemde kadro dışı bıraktılar aslında normal olan da bu” yorumların yapılmasına neden oldu.