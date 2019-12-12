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Diagne: Ocak’ta görüşürüz

Club Brugge’de teknik direktör Clement tarafından kadro dışı bırakılan Senegalli golcü, Galatasaraylı taraftarlara attığı mesajda geri döneceğinin sinyalini verdi.

  • Star Spor
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GALATASARAY’IN Belçika temsilcisi Club Brugge’a kiraladığı golcü Mbye Diagne sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Cim-Bom’a geri döneceğinin sinyalini verdi. Diagne’nin bu paylaşımı Sarı-Kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı. Club Brugge’ün teknik direktörü Philippe Clement, Paris-Saint-Germain (PSG) ile deplasmanda oynadıkları UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçında 1-0’lık yenilginin baş sorumlusu olarak Diagne’ye faturayı kesmiş ve kadro dışı bırakmıştı. Diagne,Sarı-Kırmızılı taraftarlara, “Eskisinden daha güçlüyüm. Asla da pes etmiyorum. Mücadeleye devam edeceğim. İnşallah sizlerle Ocak’ta görüşürüz” diye mesaj attı. Diagne, Belçika ekibinde 9 maçta forma giyip 4 gol kaydetti.

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