18 Eylül 2021 Cumartesi 17:37 - Güncelleme: 18 Eylül 2021 Cumartesi 17:37

Süper Lig'in 5. haftasında yarın Alanyaspor'la karşı karşıya gelecek Galatasaray'da Mbaye Diagne'nin sosyal medya paylaşımı şaşırttı.

Son maçlarda formayı Halil Dervişoğlu'na kaptıran ve yedek kulübesinde oturan Senegalli golcü, "Anlıyoruz o senin oğlun, problem değil. Bu pek bir şeyi değiştirmiyor, herkes bunu anlıyor. Allah her şeyi görüyor ama ben kabul etmem, izin vermem ve affetmem. Kimse beni küçük düşüremez, kimse beni istediğinde kullanamaz" paylaşımını yaptı.

Fatih Terim'e sitem ettiği iddia edilen Diagne'nin "O senin oğlun" ifadesinde Halil Dervişoğlu'nu işaret ettiği şeklinde yorumlar yapıldı. Diagne bu paylaşımı daha sonra sildi.

Son olarak Kasımpaşa maçında forma giyen 29 yaşındaki futbolcu, ligdeki Trabzonspor ve UEFA Avrupa Ligi'ndeki Lazio maçlarında süre alamadı.