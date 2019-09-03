Diagne para kazandırıp gitti

CİM-BOM, Mbaye Diagne’den kurtuldu, hem de kâr ederek. Sarı-Kırmızılılar, 10 milyon euroya Kasımpaşa’dan alıp, yıllığı 2 milyon 350 bin eurodan 4.5 senelik sözleşme imzaladığı 27 yaşındaki Senegalli forveti, Devler Ligi’ndeki rakiplerinden Club Brugge’e kiraladı. Belçika ekibi Galatasaray’a kiralama bedeli olarak 3 milyon 350 bin euro ödeyecek,30 Haziran’a kadar da 13 milyon euroya satın alabilecek. İstenmeyen adam ilan edilen Diagne kiralamadan Aslan’a 1 milyon euro kazandırdı. Brugge kendisini alırsa 3 milyon euro daha kazandıracak.